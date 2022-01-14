Непряева ответила на вопрос, думает ли она о победе в Кубке мира

Лидер женской лыжной сборной России Наталья Непряева высказалась о приоритетности Кубка мира и предстоящих Олимпийских игр.

«В первую очередь я сейчас думаю об Олимпийских играх, конечно же. Но сейчас такая ситуация, что отменили все этапы, которые должны были быть до Олимпиады. Если честно, это немного расстраивает и в какой-то степени обесценивает Кубок мира», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российская лыжница Наталья Непряева впервые в истории выиграла «Тур де Ски». На заключительном этапе многодневки в масс-старте свободным стилем она заняла четвёртое место, тем самым став окончательным лидером общего зачёта.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).