Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Рыгалина: бежала в гордом одиночестве, пришлось очень потерпеть

Анастасия Рыгалина: бежала в гордом одиночестве, пришлось очень потерпеть
Комментарии

Российская лыжница Анастасия Рыгалина, ставшая 7-й в классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics, высказалась о ходе гонки.

«Сегодня было нелегко. Бежала на мази, и первые два километра было так: понимаешь, что ты на мази, работаешь не только руками, но и ногами. Но я скажу, что это было нелегко. Сегодня пришлось очень потерпеть, но результат — седьмое место.

Наверное, впервые на Visma Ski Classics такая гонка проводится, чтобы шли с раздельного старта. Сегодня бежала в гордом одиночестве, потому что все были в минуте, даже не видишь спину соперника, пытаешься идти на максимуме. Если бы сегодня был масс-старт, я бы, скорее всего, пошла на руках, потому что видеть соперников и работать вместе легче», — сказала Рыгалина в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Сорина стала 10-й в классической разделке в рамках Visma Ski Classics, Рыгалина — 7-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022