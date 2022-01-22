Тренер сборной России Сорин: не могу сказать, что «омикрон» на что-то сильно повлиял

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке национальной команды к Олимпийским играм – 2022.



«Физическое состояние спортсменов мы узнаем совсем скоро на Олимпийских играх. Сейчас по здоровью ребят всё хорошо: все готовятся и тренируются.



Не могу сказать, что «омикрон» сейчас на что-то сильно повлиял. Мы уже два года регулярно сдаём тесты, обязательно будем сдавать их перед Олимпиадой. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что положительный тест автоматически лишает спортсмена возможности поехать на Олимпийские игры.



Планируем провести контрольные тренировки за несколько дней до вылета, чтобы спортсмены постартовали, посоревновались между собой, между группами. Выезжать ни на какие старты уже не планируем», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.