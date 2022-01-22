Степанова высказалась об использовании запрещённого фтора на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала ситуацию с использованием запрещённых фторсодержащих средств для подготовки лыж на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Там не действуют правила Евросоюза, запрещающие фтор.



«Правила во всём мире различаются, нужно исходить из этого. В США можно владеть АК-47, а где-то его можно даже открыто носить, но вряд ли такое возможно в Норвегии, верно?



Если Китай позволяет применять продукты C8, то все, у кого они есть в наличии, захотят ими пользоваться на Олимпиаде, если это будет лучшим вариантом смазки. Такова реальность. Давайте вести себя честно. До появления надёжного аппарата для тестирования попытки использовать продукты С8 продолжатся. Нужно либо иметь надёжное оборудование для тестирования, либо разрабатывать средства, не наносящие такой вред окружающей среде, но с таким же эффектом, как C8. Впрочем, я не знаю, возможно ли это.



Меня больше беспокоит, как влияют на окружающую среду наши разъезды между этапами Кубка мира. В этом плане IBU и биатлон на правильном пути, сокращая объём поездок. Может, все лыжные этапы нужно проводить на нескольких аренах, где люди любят лыжный спорт, например, в Скандинавии или России», — приводит слова Степановой Dagbladet.

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