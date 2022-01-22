«В этом старом псе ещё есть жизнь». Британский горнолыжник — об исторической победе на КМ

Британский горнолыжник Дэйв Райдинг прокомментировал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Китцбюэле (Австрия). 35-летний спортсмен стал первым в истории Великобритании победителем соревнований этапа Кубка мира.
«Полагаю, в этом старом псе ещё есть жизнь. Мне 35 лет, но я никогда не переставал верить, никогда не переставал пытаться. Всегда верил, что способен на это. Всегда думал, что могу победить, хотя гонок оставалось всё меньше и меньше.
Команда не переставала верить, что мы на это способны. Они всегда меня толкали вперёд. Иногда даже сильнее, чем я хотел. Моя возлюбленная всегда меня поддерживает, семья тоже, пусть со мной и непросто постоянно находиться рядом. Надеюсь, они сейчас откупоривают шампанское дома», — сказал Райдинг в эфире Eurosport.
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