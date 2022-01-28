Нортуг о положительном тесте Крюгера: потеряли одну из наших лучших золотых карт

Симен Хегстад Крюгер сдал положительный коронный тест прямо перед Олимпийскими играми.

«Это сильный удар для беговых лыж. Мы потеряли одну из наших лучших золотых карт. Мы претендовали с Сименом Крюгером на золото на нескольких дистанциях. Он является олимпийским чемпионом на дистанции 30 км. Он должен был пройти третий этап эстафеты.

Симен прекрасно чувствует себя на большой высоте. Мы видели это в Давосе: классная лыжная гонка на 15 км. Он создан для этой Олимпиады, высота, бег и его техника», — сказал норвержский король лыж Петтер Нортуг норвежскому сайту TV 2.

Напомним, Симен Хегстад Крюгер стал уже четвёртым членом сборной Норвегии, который сдал положительный тест на коронавирус.



В понедельник пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26 января стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.



27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Крюгер инфицирован.

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