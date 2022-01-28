Американская лыжница: в Сочи нам заклеивали двери автобуса. Не знаю, что это могло дать

Американская лыжница, участница Олимпийских игр Ида Сарджент поделилась воспоминаниями об условиях, в которых проходили Олимпиады в Сочи и Пхёнчхане.

«В Сочи мы жили в маленькой деревне, где находились только биатлонисты и лыжники. Поэтому не было особой разницы по сравнению с тем, что происходило на Кубке мира. А вот в Пхёнчхане было очень весело, потому что там была более крупная деревня, где объединилось намного больше видов спорта.



Не помню такого, чтобы происходили какие-то прямо сумасшедшие вещи. Хотя помню, как в Сочи мы передвигались на автобусе. Это единственное, что мне запомнилось. Они для безопасности заклеивали скотчем двери, когда мы там находились. Сидишь и смотришь, как они заклеивают двери. Я не знаю, что это могло дать. Но мы вот так ездили — с заклеенными дверями», — сказала Сарджент в подкасте Toko.