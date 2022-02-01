Губерниев прокомментировал решение Степановой доплатить за бизнес-класс при перелёте на ОИ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что лыжница сборной России Вероника Степанова доплатила за бизнес-класс при перелёте на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Ранее Степанова рассказала: «При перелёте из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!»

«Ника, ты первый спортсмен в стране, который или которая потратила свои деньги на перелёт! Это достойно Книги Гиннесса», — написал Губерниев в комментариях к посту Степановой в «Инстаграме».

Помимо Степановой, в состав женской сборной России на ОИ вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина. Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.