Вероника Степанова оценила то, что её пост о доплате за бизнес-класс осветили 22 СМИ

Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала высокую популярность одного из своих постов в «Инстаграме». Ранее Степанова рассказала, что доплатила за бизнес-класс при перелёте на Олимпиаду-2022 в Токио.

«Мой скромный пост об upgrade в бизнес-класс по пути в Пекин был перепечатан как минимум 22 онлайн-изданиями. Что и (не) требовалось доказать — аудитории «заходит», когда ближе к жизни, а не всякие там занятые места, минуты и метры.

Я думала, upgrade — это про удобство полёта и про ковид-безопасность. Но оказалось, что это была удачная инвестиция в собственную раскрутку. Давайте, коллеги-журналисты и блогеры, не снижайте градус, больше «важной информации» на ваших страницах», — написала Степанова в своём «инстаграме».