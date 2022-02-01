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Вероника Степанова оценила то, что её пост о доплате за бизнес-класс осветили 22 СМИ

Вероника Степанова оценила то, что её пост о доплате за бизнес-класс осветили 22 СМИ
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Лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала высокую популярность одного из своих постов в «Инстаграме». Ранее Степанова рассказала, что доплатила за бизнес-класс при перелёте на Олимпиаду-2022 в Токио.

«Мой скромный пост об upgrade в бизнес-класс по пути в Пекин был перепечатан как минимум 22 онлайн-изданиями. Что и (не) требовалось доказать — аудитории «заходит», когда ближе к жизни, а не всякие там занятые места, минуты и метры.

Я думала, upgrade — это про удобство полёта и про ковид-безопасность. Но оказалось, что это была удачная инвестиция в собственную раскрутку. Давайте, коллеги-журналисты и блогеры, не снижайте градус, больше «важной информации» на ваших страницах», — написала Степанова в своём «инстаграме».

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