Вяльбе назвала ассоциации на лыжников и тренеров сборной России, а также на саму себя

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала первые ассоциации, которые приходят ей в голову по отношению к членам сборной России.
— Большунов.
— Русский медведь.
— Ступак.
— Русская красавица.
— Устюгов.
— Для меня он всё-таки остался Лосёнком.
— Непряева.
— Царевна Несмеяна.
— Бородавко.
— Какой-то Кощей Бессмертный.
— Степанова.
— Юная пиарщица. Но в хорошем смысле. Она живёт в ногу со временем.
— Терентьев.
— Для меня он просто красавчик. Обаяшка.
— Крамер.
— Обрусевший немец. За эти годы он многому у нас научился.
— Спицов.
— Наша улыбка! Позитив! И очень хочу, чтобы он обрёл уверенность. Ему её не всегда хватает.
— Вяльбе.
— Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
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