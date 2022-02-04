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Вяльбе назвала ассоциации на лыжников и тренеров сборной России, а также на саму себя

Вяльбе назвала ассоциации на лыжников и тренеров сборной России, а также на саму себя
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала первые ассоциации, которые приходят ей в голову по отношению к членам сборной России.

— Большунов.

— Русский медведь.

— Ступак.

— Русская красавица.

— Устюгов.

— Для меня он всё-таки остался Лосёнком.

— Непряева.

— Царевна Несмеяна.

— Бородавко.

— Какой-то Кощей Бессмертный.

— Степанова.

— Юная пиарщица. Но в хорошем смысле. Она живёт в ногу со временем.

— Терентьев.

— Для меня он просто красавчик. Обаяшка.

— Крамер.

— Обрусевший немец. За эти годы он многому у нас научился.

— Спицов.

— Наша улыбка! Позитив! И очень хочу, чтобы он обрёл уверенность. Ему её не всегда хватает.

— Вяльбе.

— Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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