Вяльбе назвала ассоциации на лыжников и тренеров сборной России, а также на саму себя

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала первые ассоциации, которые приходят ей в голову по отношению к членам сборной России.

— Большунов.



— Русский медведь.



— Ступак.



— Русская красавица.



— Устюгов.



— Для меня он всё-таки остался Лосёнком.



— Непряева.



— Царевна Несмеяна.



— Бородавко.



— Какой-то Кощей Бессмертный.



— Степанова.



— Юная пиарщица. Но в хорошем смысле. Она живёт в ногу со временем.



— Терентьев.



— Для меня он просто красавчик. Обаяшка.



— Крамер.



— Обрусевший немец. За эти годы он многому у нас научился.



— Спицов.



— Наша улыбка! Позитив! И очень хочу, чтобы он обрёл уверенность. Ему её не всегда хватает.



— Вяльбе.



— Ой, да называют Бабой-ягой, ну пусть ею и останусь. Вообще не парюсь. Тем более в душе я — белая и пушистая», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).