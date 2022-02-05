Петтер Нортуг — шведскому тренеру: Йохауг всё сказала по факту

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг ответил шведскому тренеру Андерсу Быстрёму, которому не понравились слова Терезе Йохауг о начале сезона на Кубке мира.

Йохауг заявила, что сейчас находится в более боеспособном состоянии, чем была на этапах Кубка мира до Рождества, где несколько раз проигрывала подопечной Быстрёма Фриде Карлссон. По мнению специалиста, этим заявлением норвежка обесценила победы шведки.

«Йохауг всё сказала по факту. Она продемонстрировала это в Давосе. Ей стало лучше после последней гонки в Лиллехаммере, где она проиграла. После этого она стала старой доброй Терезе.

Думаю, и Терезе, и Фрида находятся в форме. Я наблюдал за поведением, настроением Карлссон, кажется, она там, где и хотела быть в физическом плане. Также я разговаривал с Терезе, она была в отличной форме. Йохауг – фаворитка, но уверенность в себе Фриды говорит о том, что Терезе ничего не должна принимать как должное», — приводит слова Нортуга TV2.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.