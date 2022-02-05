Финская лыжница в падении зацепила Эббу Андерссон во время скиатлона на Олимпиаде-2022

Финская лыжница Юханна Матинтало упала на небольшом спуске во время скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Примечательно, что Матинтало чуть не уронила одного из фаворитов гонки – шведку Эббу Андерссон.

Россию в гонке представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Завтра, 6 февраля, состоится мужской скиатлон.

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