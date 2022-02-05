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Матвеева: Непряева дотерпела до финиша. Шла к этой олимпийской медали весь сезон!

Матвеева: Непряева дотерпела до финиша. Шла к этой олимпийской медали весь сезон!
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Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала серебряную медаль Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Видно, что Йохауг в хорошей форме. Это зависит ещё и от высоты трассы: тем спортсменам, кто полегче, она лучше даётся, чем тем, кто мышечнее.

Очень рада за Наталью, потому что она реально последний подъём дотерпела. Было видно, как соперница отставала от Непряевой, как её скрутило. А Наталья дотерпела до финиша, молодец. Это её медаль, она весь сезон к ней шла. Я думаю, она сама очень рада, и мы за неё!» — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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