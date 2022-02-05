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Александр Терентьев последним из российских лыжников прибыл в Пекин

Александр Терентьев последним из российских лыжников прибыл в Пекин
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Российский лыжник Александр Терентьев прилетел в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022. Об этом «Чемпионату» сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Александр Терентьев прилетел, он находится в Пекине», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Терентьев остался в России, в отличие от остальной команды, так как травмировался на тренировке. Российские лыжники прилетели в Пекин ещё 31 января.

В конце ноября Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), на финише он обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.

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