Елена Вяльбе отреагировала на слова Юлии Ступак о желании завершить карьеру

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала эмоциональные высказывания лыжницы Юлии Ступак после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла 24-е место, отстав от победительницы — норвежки Терезе Йохауг — более чем на 4 минуты.

После гонки Ступак сказала: «По ходу пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

«Конечно, это сказано на эмоциях. Она должна всё проанализировать. Два раза за год она переболела коронавирусом. Наверное, это о чём-то говорит. Она человек, далеко не железный человек. Впереди есть гонки, в которых мы тоже возлагаем надежды на неё. Она нужна нам! Я её прекрасно понимаю, она рассчитывала выступить лучше. Если в 27 лет уходить из спорта, то тогда я не знаю… Разве можно завязать после одной Олимпиады? Это просто эмоции», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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