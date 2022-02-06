Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине перенесены
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Соревнования в скоростном спуске у горнолыжников, которые должны были начаться на Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 6 февраля, в 6:00 мск, перенесены из-за сильного ветра и опасных погодных условий, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Старт несколько раз переносился, но в итоге было принято решение сегодня скоростной спуск не проводить. Новая дата проведения соревнований пока не определена.
Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия запланирована на 20 февраля.
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