Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине перенесены

Соревнования в скоростном спуске у горнолыжников, которые должны были начаться на Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 6 февраля, в 6:00 мск, перенесены из-за сильного ветра и опасных погодных условий, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Старт несколько раз переносился, но в итоге было принято решение сегодня скоростной спуск не проводить. Новая дата проведения соревнований пока не определена.

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Церемония закрытия запланирована на 20 февраля.

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