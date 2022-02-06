Шведские лыжники недовольны временем начала спринта на Олимпийских играх в Пекине

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём выразил недовольство команды временем начала лыжного спринта в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Отметим, что температурный лимит, установленный Международной федерацией лыжного спорта, составляет -20 градусов. По словам Быстрёма, на ветру в Пекине воздух ощущается как -30 градусов.
«Мы разговаривали внутри команды о том, чтобы сделать такой запрос, если это ещё можно сделать. В то же время я не считаю возможным изменение времени соревнований в связи с олимпийским расписанием. Другое дело, если бы речь шла о чемпионате мира или этапе Кубка мира. Расписание было известно ещё год назад, но сейчас настало время соревнований.
У нас лимиты по температуре есть, тут особо нечего сказать. Не знаю, учитываете ли вы влияние ветра. Если Международная федерация лыжных гонок говорит, что сейчас -17 градусов, но на ветру они ощущаются как все -35, что вы делаете тогда?» — приводит слова Быстрёма SVT.
Напомним, женские и мужские спринты пройдут 8 февраля, время начала квалификаций — 11:00 мск.
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