Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения
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Российский лыжник Александр Большунов повредил пьедестал во время церемония награждения призёров скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он прыгнул на верхнюю ступень, и в этот момент от неё отвалилась декоративная накладка с изображением олимпийских колец. Александр попытался её поднять, но не сумел.
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
3. Йиво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.
Это первая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине.
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