«Меня распирает гордость». Вяльбе — о победе Большунова на Олимпийских играх

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Уже переварили этот успех. Эмоции зашкаливают. Это было феерично и красиво. Большунов шёл через тернии к звёздам. Было много у него всего. Меня распирает гордость. Когда человек заслуженно получает медаль, за него радуешься. Саня достоин этого, как никто другой. То, как он пашет, это уму непостижимо.



За Спицова очень рада. Он огромный молодец. Если бы ещё сам побольше в себя верил, был бы ещё лучше. Денчику не хватает вот этой уверенности. Надеюсь, что через такие успехи он её наберёт», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Россиянин Денис Спицов стал вторым, а финн Ийво Нисканен — третьим.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Выиграй флаг с автографом Большунова! Розыгрыш — в «Инстаграме».