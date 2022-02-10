«Он мне необходим». Клебо — об «особом хлебе», который он взял с собой в Пекин

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал об «особом хлебе», который он взял с собой на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«В этот раз хлеб мне пекла не бабушка, а папа. Он не так хорош, как бабушкин, но вполне неплох. У меня много хлеба. Не могу сказать, сколько именно. Думаю, около 20 буханок. Мы привезли сюда один мешок, наполненный хлебом.

Это особый хлеб, потому что у меня аллергия на несколько вещей. Привезти его сюда было очень важно. У меня были бы проблемы с желудком и прочим, если бы я его не привёз. Мне этот хлеб необходим.

Почему хлеб готовила не бабушка? Перед отправкой в Пекин у нас было всего два дня в Осло, и отец долго находился на карантине, чтобы иметь возможность провести со мной эти пару дней. Мы решили, что это самый безопасный способ, учитывая риск заражения коронавирусом», — сказал Клебо на пресс-конференции в рамках Олимпиады.

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