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Наталья Непряева двумя словами отреагировала на золото сестры Дарьи на юниорском ЧМ

Наталья Непряева двумя словами отреагировала на золото сестры Дарьи на юниорском ЧМ
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева отреагировала на победу своей сестры Дарьи Непряевой в гонке на 5 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). Непряева-младшая на 2,9 секунды опередила свою соотечественницу Елизавету Бекишеву, завоевавшую серебро.

«Ну звезда», — написала Непряева-старшая в «сториз» своего «инстаграма», комментируя победу сестры.

Фото: «инстаграм» натальи непряевой

Замкнула тройку сильнейших норвежка Эмма Киркеберг Мёрк. Её отставание от победительницы составило 4,0 секунды. Евгения Крупицкая заняла 10-е место, Анна Кожинова — 14-е.

Также сегодня, 25 февраля, на ЧМ среди юниоров состоится мужская разделка на 10 км классическим ходом.

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