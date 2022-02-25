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Дарья Непряева написала трогательный пост после победы на юниорском чемпионате мира

Дарья Непряева написала трогательный пост после победы на юниорском чемпионате мира
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Российская лыжница Дарья Непряева написала эмоциональный пост после победы в гонке на 5 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). Непряева-младшая на 2,9 секунды опередила свою соотечественницу Елизавету Бекишеву, завоевавшую серебро.

«Сегодня я воплотила свою давнюю мечту в реальность — победить на юниорском чемпионате мира.

Близкие люди знают, какой непростой год у меня выдался, и какой путь я прошла: как весной опускались руки, сколько плохих сообщений и пожеланий в директ было получено.

Хочу сказать спасибо тем людям, которые поддержали в трудные минуты и направили в нужное русло.
Спасибо всем, кто помог достичь заветной цели. И я отчетливо понимаю — это только начало…» — написала Непряева-младшая у себя в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Непряевой.

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