«Новая» Непряева стала чемпионкой мира, победив подругу по команде. На финише плакали обе

Дарья Непряева на 2,9 секунды опередила Елизавету Бекишеву. А затем разборки на классике устроили парни. И вновь золото у России!

На чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодёжи и юниоров в Лигне четыре призовых места из шести возможных на классических разделках завоевали российские лыжники. У девушек на дистанции 5 км победила Дарья Непряева, на 2,9 с опередив подругу по команде Елизавету Бекишеву. Слёз не смогли сдержать обе.

Савелий Коростелёв и Александр Ившин завоевали золото и бронзу на дистанции в два раза длиннее.

Разборки между своими

Непряева вместе с Бекишевой уже завоевали на чемпионате мира в Норвегии серебряные награды, став призёрами эстафетной гонки. Вообще, наши спортсменки были уверены, что стали чемпионками, но жюри соревнований после длительного просмотра фотофиниша и споров присудило победу норвежкам.

С учётом того, что Бекишева могла выиграть и коньковую пятнашку, но на последнем подъёме соперницы случайно или намеренно сломали ей палку, у наших девушек накопилась злость и обида на всё происходящее. И в классической разделке они были неудержимы.

Бекишева, стартовавшая под 76-м номером, показала лучшее время и отправилась ждать окончания гонки на победный трон. Но буквально через пару минут она пустила слезу и всплеснула руками от обиды, увидев, как подруга по команде Дарья Непряева превзошла её результат на 2,9 секунды!

Елизавета великолепно разложилась по дистанции, наращивала скорость и мощно прошла финишный отрезок. Дарья была в числе лидеров всю гонку, а на финише дотерпела до победы. Когда Непряева-младшая посмотрела на табло, опустилась на колени и закрыла руками лицо, по которому тоже потекли слёзы. А затем Лиза и Даша обнимались и радовались.

«Новая» Непряева

Третье место заняла норвежка Эмма Киркеберг Мёрк, которая уступила Непряевой всего 4 секунды. В топ-15 попали ещё две россиянки. Евгения Крупицкая финишировала 10-й, Анна Кожинова показала 14-е время.

«Непряева провела здесь также хороший этап в эстафете. Российская команда очень хорошо выступила на этом чемпионате мира. «Новая» Непряева выглядит многообещающе для россиян. Она бежала хорошо технически, выглядела сильной на протяжении всей дистанции и выиграла борьбу за секунды в конце.

Раз завоёван титул чемпиона мира по юниорам, то можно ожидать, что на неё сделают ставку в будущем. Мне кажется, не станет большим сюрпризом, если ещё одна Непряева скоро появится на Кубке мира», — заявил в эфире NRK знаменитый Фредрик Окланд.

Сама Даша радовалась первой большой победе в карьере, рассказывала о том, какая сложная трасса в Лигне и как ей пришлось терпеть от старта до финиша.

Год назад на чемпионате мира в Финляндии победу на этой дистанции, но в гонке свободным стилем одержала Вероника Степанова. В этом году новоиспечённая олимпийская чемпионка перешла в категорию «андеров» и за юниорками следила в качестве болельщицы, а затем поздравляла их после финиша.

Фото: Кадр из трансляции

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Безоговорочная победа

У юниоров на десятке безоговорочную победу одержал Савелий Коростелёв, лидировавший со старта до финиша. На последней прямой он запнулся, едва не упал, но это вообще не помешало юному российскому лыжнику показать лучшее время.

Финишную черту он пересёк с победным криком. Бронзовую награду завоевал Александр Ившин, который всего 0,8 секунды уступил финну Нико Анттоле. Александр шёл с опережением графика финского лыжника, но чуть-чуть на заключительный отрезок его не хватило.

Егор Митрошин и Александр Бакуров показали, соответственно, 7-й и 12-й результаты.

А вообще наша юниорская команда в Лигне выступает просто великолепно. Хотя для юниоров чемпионат мира ещё не закончен – впереди спринтерские гонки.