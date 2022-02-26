Ретивых не смог побороться за медали в спринте в Лахти из-за упавшего китайца

Российский лыжник Глеб Ретивых не сумел побороться за медали в финале спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На одном из последних подъёмов на повороте Ретивых с китайцем Ван Цяном ехали бок о бок.

Произошёл контакт, в результате которого китаец упал, а Ретивых потерял много времени.

В итоге победу одержал лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Серебряную медаль завоевал француз Лука Шанава. Тройку призёров замкнул норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Ретивых финишировал пятым.

Отметим, что вице-лидер Кубка мира россиянин Александр Большунов выбыл в четвертьфинальной стадии спринта.