Дубровский сообщил, что летающие лыжники не будут сниматься с турниров в знак протеста FIS

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что национальная команда не собирается сниматься с турниров по ходу сезона в знак протеста из-за решений Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Мы с пониманием относимся к этой ситуации. На связи с Ассоциацией лыжных видов спорта, которую возглавляет Елена Валерьевна Вяльбе, другими коллегами из лыжных и зимних федераций.
Сниматься в знак протеста? Пока не планируем. И наше вышестоящее руководство какую-то позицию ещё не обозначило. Пока выступаем», — приводит слова Дубровского «Матч ТВ».
Напомним, ранее FIS в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.
25 февраля FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.
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