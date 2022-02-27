«Можно было избежать. Кто же знал?» Ретивых — о столкновении с китайцем в финале спринта

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о столкновении с китайцем Ван Цяном в финале спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти. Также Ретивых поделился мнением о шансах российской лыжницы Натальи Непряевой на победу в классической разделке.

«В принципе, когда я посмотрел запись гонки, понял, что можно было избежать столкновения. Кто же знал? Но гонка уже прошла, что толку вспоминать? Своим состоянием я доволен, в феврале у меня обычно всегда нормально. За многие годы в Лахти самая лучшая погода. Солнышко, отличная лыжня. А то обычно дождь или снег и хмуро.

Думаю, Наталья Непряева поборется за подиум, чтобы продолжить борьбу за Кубок мира. Ей здесь всё знакомо, она всегда удачно выступает в Лахти. Будем болеть за неё и верить, что она сумеет увеличить отрыв в общем зачёте», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 февраля, в рамках восьмого этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) состоятся классические разделки у женщин и мужчин. Время старта — 13:30 мск и 15:30 мск соответственно.