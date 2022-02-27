Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Россиянин Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, проходящем в немецком городке Гармиш-Партенкирхене.
В соревнованиях, состоявшихся в воскресенье, 27 февраля, как и день назад, первенствовал норвежец Хенрик Кристофферсен, прошедший трассу в двух попытках с общим временем 1.52,66. Отставание серебряного призёра из Великобритании Дэйва Райдинга составило 0,35 секунды, а пришедший к финишу третьим немец Линус Штрассер проиграл 0,47 секунды. Хорошилов остановил секундомер с итоговой отсечкой 1.53,89 и отставанием в 1,23 секунды.
Ещё один российский горнолыжник Семён Ефимов не смог пройти квалификацию.
Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен, Германия.
Мужчины. Слалом.
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.52,66.
2. Дэйв Райдинг (Великобритания) +0,35.
3. Линус Штрассер (Германия) +0,47.
4. Лукас Браатен (Норвегия) +0,49.
5. Марко Шварц (Австрия) +0,51...
14. Александр Хорошилов (Россия) +1,23.
- 27 февраля 2022
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