Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Россиянин Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, проходящем в немецком городке Гармиш-Партенкирхене.

В соревнованиях, состоявшихся в воскресенье, 27 февраля, как и день назад, первенствовал норвежец Хенрик Кристофферсен, прошедший трассу в двух попытках с общим временем 1.52,66. Отставание серебряного призёра из Великобритании Дэйва Райдинга составило 0,35 секунды, а пришедший к финишу третьим немец Линус Штрассер проиграл 0,47 секунды. Хорошилов остановил секундомер с итоговой отсечкой 1.53,89 и отставанием в 1,23 секунды.

Ещё один российский горнолыжник Семён Ефимов не смог пройти квалификацию.

Горные лыжи. Кубок мира.

Гармиш-Партенкирхен, Германия.

Мужчины. Слалом.

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.52,66.

2. Дэйв Райдинг (Великобритания) +0,35.

3. Линус Штрассер (Германия) +0,47.

4. Лукас Браатен (Норвегия) +0,49.

5. Марко Шварц (Австрия) +0,51...

14. Александр Хорошилов (Россия) +1,23.