Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам

Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам
Комментарии

Россиянин Александр Хорошилов занял 14-е место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, проходящем в немецком городке Гармиш-Партенкирхене.

В соревнованиях, состоявшихся в воскресенье, 27 февраля, как и день назад, первенствовал норвежец Хенрик Кристофферсен, прошедший трассу в двух попытках с общим временем 1.52,66. Отставание серебряного призёра из Великобритании Дэйва Райдинга составило 0,35 секунды, а пришедший к финишу третьим немец Линус Штрассер проиграл 0,47 секунды. Хорошилов остановил секундомер с итоговой отсечкой 1.53,89 и отставанием в 1,23 секунды.

Ещё один российский горнолыжник Семён Ефимов не смог пройти квалификацию.

Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен, Германия.
Мужчины. Слалом.
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.52,66.
2. Дэйв Райдинг (Великобритания) +0,35.
3. Линус Штрассер (Германия) +0,47.
4. Лукас Браатен (Норвегия) +0,49.
5. Марко Шварц (Австрия) +0,51...
14. Александр Хорошилов (Россия) +1,23.

Александр Хорошилов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Хорошилов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022