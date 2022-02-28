Звёздный прыгун с трамплина Гранеруд раскритиковал FIS за решение не отстранять россиян

Действующий обладатель Кубка мира норвежский прыгун на лыжах с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за решение не отстранять российских спортсменов от этапов Кубка мира.

«Речь не может идти о справедливости, когда российским спортсменам разрешают участвовать в соревнованиях, а украинцы в это время призываются в армию. Это несправедливо. Это очень сложный вопрос, пока FIS ничего не делает, чтобы его решить. Федерация лыжных видов спорта Норвегии чётко выразила свою позицию по этому поводу (попросила россиян воздержаться от соревнований в Норвегии), но всё зависит от FIS. Я надеюсь, что крупнейшие международные спортивные организации будут едины в этом вопросе», — приводит слова Гранеруда VG.