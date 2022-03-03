Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт спринта: Жуве сократил отставание от Клебо до 95 очков

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после классического спринта на этапе соревнований в Драммене, несмотря на то что не участвовал в гонке.



Победу в спринте одержал француз Ришар Жуве. Он по-прежнему занимает второе место, но отрыв от лидера – менее 100 баллов. Также упрочил свою позицию ещё один француз Лука Шанава, ставший третьим, и финалист спринта в Драммене итальянец Федерико Пеллегрино, поднявшийся на шестое место.



Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 562.

2. Ришар Жуве (Франция) — 467.

3. Лука Шанава (Франция) — 393.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 324.

5. Александр Терентьев (Россия) – 292.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 280.

7. Эрик Вальнес (Норвегия) – 270.

8. Эвен Нортуг (Норвегия) — 251.

9. Глеб Ретивых (Россия) – 212.

10. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 148.