Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт спринта: Жуве сократил отставание от Клебо до 95 очков

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после классического спринта на этапе соревнований в Драммене, несмотря на то что не участвовал в гонке.
Победу в спринте одержал француз Ришар Жуве. Он по-прежнему занимает второе место, но отрыв от лидера – менее 100 баллов. Также упрочил свою позицию ещё один француз Лука Шанава, ставший третьим, и финалист спринта в Драммене итальянец Федерико Пеллегрино, поднявшийся на шестое место.
Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 562.
2. Ришар Жуве (Франция) — 467.
3. Лука Шанава (Франция) — 393.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 324.
5. Александр Терентьев (Россия) – 292.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 280.
7. Эрик Вальнес (Норвегия) – 270.
8. Эвен Нортуг (Норвегия) — 251.
9. Глеб Ретивых (Россия) – 212.
10. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 148.
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