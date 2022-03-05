Мирадоли выиграла супергигант на этапе КМ в Ленцерхайде, Бриньоне — малый Кубок мира

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Ленцерхайде (Швейцария) состоялись соревнования в супергиганте. Победу неожиданно одержала француженка Роман Мирадоли, для которой этот успех стал первым пьедесталом Кубка мира в карьере. За ней финишировали американка Микаэла Шиффрин (+0,38 секунды) и швейцарка Лара Гут-Бехрами (+0,88).
Также досрочно определилась и победительница Кубка мира в зачёте супергиганта. После того как итальянка Елена Куртони сошла с трассы, её соотечественница Федерика Бриньоне стала недосягаемой для любой из соперниц. В сегодняшней гонке она финишировала только 9-й.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Супергигант
1. Роман Мирадоли (Франция) – 1.19,87.
2. Микаэла Шиффрин (США) +0,38.
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,88…
9. Федерика Бриньоне (Италия) +2,20.
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