Наталья Непряева — о Дёминском марафоне: это праздник какой-то!

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от Дёминского марафона, в котором приняла участие. Она выиграла гонку. В соревнованиях мужчин победителем стал Александр Большунов, в тройку лучших также вошли Глеб Ретивых и Рауль Шакирзянов.



Непряева приехала на соревнования после того, как ей и другим россиянам не дали выступить на этапах Кубка мира. Россиян отстранили после начала военной спецоперации Москвы.



«Классно, очень классно! Это праздник какой-то, особенно после возвращения из Норвегии. Решение бежать Дёминский марафон было принято сразу, не было никаких сомнений. На самом деле, немножко подгадили мне, не было ощущения победы на Кубке мира, которое должно было быть. Но удовлетворение, конечно, таким сезоном, есть. Я побегу в Кирово-Чепецке и на чемпионате России. Что касается дальнейших гонок – пока не знаю», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Александр Большунов уверенно выиграл Дёминский 50-километровый марафон