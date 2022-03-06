Колонья сбил с ног болельщика во время марафона в Осло. Падение спровоцировал Крюгер
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По ходу мужского марафона на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) произошёл неприятный инцидент с участием норвежца Симена Хегстада Крюгера и швейцарца Дарио Колоньи.
На одном из спусков Крюгер не удержался на ногах, чем спровоцировал вылет с трассы и падение Колоньи. При этом Дарио врезался и сбил с ног одного из болельщиков, стоявших на трассе.
Публикация доступна на YouTube-канале Eurosport.ru. Права на видео принадлежат FIS.
В итоге Крюгер и Колонья финишировали вместе в топ-10. Весь пьедестал почёта заняли норвежцы. Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, второе место занял Сьюр Рёте. Тройку призёров замкнул Дидрик Тёнсет. Для Дарио это была последняя гонка в карьере на КМ.
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