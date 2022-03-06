Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Каминский — о победе Непряевой в Кубке мира: справедливость восторжествовала

Каминский — о победе Непряевой в Кубке мира: справедливость восторжествовала
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира.

«Справедливость восторжествовала. Хорошо, что ей хватило запаса и она завоевала свой заслуженный «Хрустальный глобус». Плохо, что лыжников, так же, как и нас, в итоге сняли с соревнований. Конечно, нам было бы интересно посмотреть эти соревнования и поболеть за них, а так их уровень теперь страдает. Что касается достижения Непряевой, то очень радует, что после долгого перерыва и в женском лыжном спорте мы наконец-то добились такого результата. Я очень рад за Наташу и Юрия Викторовича Бородавко. Пользуясь случаем, хочу поздравить их. Молодцы!» — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022