Каминский — о победе Непряевой в Кубке мира: справедливость восторжествовала
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира.
«Справедливость восторжествовала. Хорошо, что ей хватило запаса и она завоевала свой заслуженный «Хрустальный глобус». Плохо, что лыжников, так же, как и нас, в итоге сняли с соревнований. Конечно, нам было бы интересно посмотреть эти соревнования и поболеть за них, а так их уровень теперь страдает. Что касается достижения Непряевой, то очень радует, что после долгого перерыва и в женском лыжном спорте мы наконец-то добились такого результата. Я очень рад за Наташу и Юрия Викторовича Бородавко. Пользуясь случаем, хочу поздравить их. Молодцы!» — приводит слова Каминского Metaratings.ru.
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