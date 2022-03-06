Каминский — о победе Непряевой в Кубке мира: справедливость восторжествовала

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира.



«Справедливость восторжествовала. Хорошо, что ей хватило запаса и она завоевала свой заслуженный «Хрустальный глобус». Плохо, что лыжников, так же, как и нас, в итоге сняли с соревнований. Конечно, нам было бы интересно посмотреть эти соревнования и поболеть за них, а так их уровень теперь страдает. Что касается достижения Непряевой, то очень радует, что после долгого перерыва и в женском лыжном спорте мы наконец-то добились такого результата. Я очень рад за Наташу и Юрия Викторовича Бородавко. Пользуясь случаем, хочу поздравить их. Молодцы!» — приводит слова Каминского Metaratings.ru.