В FIS рассказали, как передадут Непряевой Большой хрустальный глобус
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В Международной федерации лыжного спорта (FIS) подтвердили, что российская лыжница Наталья Непряева, несмотря на отстранение россиян, получит Большой хрустальный глобус за победу в общем зачёте Кубка мира. Трофей спортсменке передадут через Ассоциацию лыжных видов спорта России.
«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона", — приводит слова пресс-службы FIS ТАСС.
Непряева досрочно выиграла общий зачёт. Она не сможет присутствовать на последнем этапе Кубка мира из-за санкций в отношении российского спорта.
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