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Александр Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым

Александр Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым
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Лидер мужской сборной России Александр Большунов остался на второй строчке в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам после спринта в Фалуне (Швеция). На первой строчке располагается норвежец Йоханнес Клебо, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус». Большунов и Клебо пропускают этап: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, а норвежец из-за перенесённого коронавируса.

Французский лыжник Ришар Жуве, который сегодня завоевал золото в спринте, поднялся с пятого места на четвёртое.

Кубок мира по лыжным гонкам. Общий зачёт. Положение после 22 гонок из 23
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков.
2. Александр Большунов (Россия) — 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 718.
4. Ришар Жуве (Франция) — 614…
8. Иван Якимушкин — 459…
13. Денис Спицов — 405.
14. Алексей Червоткин — 387…
16. Александр Терентьев — 330…
18. Сергей Устюгов — 315…
21. Артём Мальцев — 280…
24. Илья Семиков — 246…
28. Глеб Ретивых — 217.

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