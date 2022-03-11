Александр Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым

Лидер мужской сборной России Александр Большунов остался на второй строчке в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам после спринта в Фалуне (Швеция). На первой строчке располагается норвежец Йоханнес Клебо, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус». Большунов и Клебо пропускают этап: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, а норвежец из-за перенесённого коронавируса.

Французский лыжник Ришар Жуве, который сегодня завоевал золото в спринте, поднялся с пятого места на четвёртое.

Кубок мира по лыжным гонкам. Общий зачёт. Положение после 22 гонок из 23

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков.

2. Александр Большунов (Россия) — 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 718.

4. Ришар Жуве (Франция) — 614…

8. Иван Якимушкин — 459…

13. Денис Спицов — 405.

14. Алексей Червоткин — 387…

16. Александр Терентьев — 330…

18. Сергей Устюгов — 315…

21. Артём Мальцев — 280…

24. Илья Семиков — 246…

28. Глеб Ретивых — 217.