В FIS обсуждают замену классических эстафет на смешанные в рамках крупных соревнований

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривают возможность замены классических (женских и мужских) эстафет на смешанную в рамках крупных стартов, сообщает Dagbladet со ссылкой на рейс-директора FIS Пьера Миньерея.
«Да, такие обсуждения велись внутри рабочих групп и комитетов, но пока не более того. По этому поводу не принято никаких решений ни на 2026 год, ни на Кубок мира», — цитирует издание Миньерея.
Отметим, что программа чемпионата мира 2025 года уже утверждена, а значит, смешанная эстафета там не появится.
Сегодня, 13 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась смешанная эстафета, которую неожиданно выиграла команда США. Dagbladet называет данную гонку «пилотным проектом» FIS и МОК.
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