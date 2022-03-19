Норвежский обозреватель: Большунов на митинг-концерте стал частью пиар-машины

Норвежский спортивный обозреватель Атле Грённ высказался о присутствии трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам россиянина Александра Большунова на большом митинг-концерте в «Лужниках».

«У нас могут быть лишь предположения относительно того, является ли это реальным выбором самого Большунова. Во всяком случае, он встал в один ряд с другими спортсменами на таком мероприятии – это уже признак того, что он является частью пиар-машины.

Если перевести эту «Z» на латынь, по-норвежски это будет означать «за». Вопрос в том, за что они — одни говорят, что за Путина, другие за Россию, третьи видят в этом что-то иное. Другой смысл — «запад России», мол значит, мы идём на запад.

Всё это пропагандистская штука. Я гораздо больше реагирую на то, что в этом используют даже детей. Эти взрослые спортсмены всегда могут высказать своё несогласие, но то, что дети находятся в этой «Z»-образной акции, неприятно», — приводит слова Грённа NRK.

В мероприятии, помимо Александра Большунова, были замечены такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.