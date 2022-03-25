Стартовый порядок лыжниц на квалификацию спринта свободным стилем на чемпионате России

Определён стартовый порядок российских лыжниц в квалификации спринта свободным стилем на чемпионате России, который начнётся завтра в Сыктывкаре.

10. Анна Грухвина

14. Наталья Матвеева

19. Христина Мацокина

22. Наталья Мекрюкова

26. Анастасия Фалеева

29. Наталья Непряева

31. Дарья Непряева

32. Ольга Кучерук

81. Мария Истомина

Квалификация женского спринта начнётся завтра, 26 марта, в 10:30 мск. Четвертьфинальные забеги стартуют в 12:45 мск.

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.