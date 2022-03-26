Терентьев рассказал, в каких гонках чемпионата России планирует принять участие

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине, российский лыжник Александр Терентьев высказался о гонках на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Силы на концовку сезона остались, потому что было много отменённых этапов, на которых очень хотелось выступить. Сейчас надо добегать сезон, поставить точку и готовиться к следующему.
В Кирово-Чепецке на спринте у меня было очень плохое самочувствие. Думал, что в гонках будет хорошо, но и там было очень плохо. Надеюсь, это связано с тем, что из-за многих перелётов и переездов у меня выпало много тренировок. Здесь же более-менее три дня потренировались. Надеюсь, будет лучше.
В Сыктывкаре тяжёлый круг. Последний подъём хоть и пологий, но для всех будет самой тяжёлой частью дистанции. И финиш такой длинный, что там нужно ещё больше работать, чем на подъёме. Надеюсь, всё будет нормально. Помимо личного спринта сто процентов побегу в командном спринте и эстафете. А дальше — по самочувствию», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
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