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«Есть порох в пороховницах!» Крянин — о золоте Непряевой в спринте на чемпионате России

«Есть порох в пороховницах!» Крянин — о золоте Непряевой в спринте на чемпионате России
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал уверенную победу Натальи Непряевой в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Есть порох в пороховницах! Не зря Наталья выиграла Кубок мира, есть к чему стремиться нашим молодым девчонкам. Все понимают, что победы просто так не приходят: терпение, труд, талант — всё должно совпасть. Это и выливается в такое преимущество и результат. Просто работайте, и будут первые места», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в спринте у женщин золото завоевала Наталья Непряева (2.57,78). Серебро выиграла Анастасия Фалеева (+1,05). Тройку лучших замкнула Анна Грухвина (+1,87).

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