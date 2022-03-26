Видеообзор финала спринта на чемпионате России, где Терентьев одолел Большунова

В Сыктывкаре определился чемпион России 2022 года в спринте свободным стилем. Им стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 в этом виде, 22-летний Александр Терентьев. Серебряную медаль завоевал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Тройку призёров замкнул Денис Филимонов.

Борьба в финальном забеге была плотной, распределение мест проходило в финишном створе.

Полностью видео можно посмотреть здесь.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал.

1. Александр Терентьев — 2.28,11.

2. Александр Большунов — отставание +0,35.

3. Денис Филимонов +0,47.

4. Фёдор Назаров +2,47.

5. Сергей Забалуев +3,62.

6. Иван Якимушкин +16,67.

Отметим, что для Терентьева эта победа стала первой личной в карьере на национальных чемпионатах.