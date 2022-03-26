Терентьев ответил, принципиально ли ему было обойти Большунова в спринте на ЧР
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал победу в спринте свободным стилем на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
«Сегодня всё получилось. В финале, правда, было очень тяжело, потому что Саня Большунов со старта пошёл очень быстро. В принципе, я этого ожидал, но пришлось чуть раньше включать скорость, чтобы его догнать. Принципиальное ли у нас соперничество? Нормальное, мы в каждой гонке боремся до конца. Мы ни на что не спорим, конечно, у нас достаточно мотивации для борьбы. После гонки руки друг другу пожали. У меня ещё не было золотой медали чемпиона России в личной гонке, это высокое звание, это очень классно», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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