Матвеева – о завершении карьеры Йохауг: испугалась, что Непряева будет её обгонять!
Поделиться
Вице-чемпионка мира 2017 года, бывшая российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала новость о завершении карьеры норвежской лыжницы Терезе Йохауг.
«Да она испугалась, что Непряева будет её обгонять! А в следующем сезоне так бы оно и было», — приводит слова Матвеевой «Спорт-экспресс».
33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.
Непряева в сезоне-2021/2022 завоевала личную серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей «Большого хрустального глобус».
Комментарии
- 27 марта 2022
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33
-
10:24
-
09:57
-
09:45
-
09:00
-
03:17
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47
-
16:46
-
16:37
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:05
Партнерский контент