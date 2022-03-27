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Матвеева – о завершении карьеры Йохауг: испугалась, что Непряева будет её обгонять!

Матвеева – о завершении карьеры Йохауг: испугалась, что Непряева будет её обгонять!
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Вице-чемпионка мира 2017 года, бывшая российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала новость о завершении карьеры норвежской лыжницы Терезе Йохауг.

«Да она испугалась, что Непряева будет её обгонять! А в следующем сезоне так бы оно и было», — приводит слова Матвеевой «Спорт-экспресс».

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.

Непряева в сезоне-2021/2022 завоевала личную серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей «Большого хрустального глобус».

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