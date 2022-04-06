Бронзовый призёр Олимпиады 2018 года в лыжной женской эстафете Анастасия Кулешова включена в состав тренировочной группы Петра Седова на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Кулешова намерена тренироваться самостоятельно и пропустит Олимпиаду в Пекине.
Российская спортсменка выиграла бронзу Игр в южнокорейском Пхёнчхане вместе Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. В том же составе лыжная команда России год спустя заняла третье место на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Кулешовой 26 лет, на чемпионате мира — 2019 она стала шестой в гонке на 10 км с раздельным стартом, девятой — в скиатлоне на 15 км и 14-й — в лыжном марафоне на 30 км. В гонках на 10 км и 30 км она показала лучшие результаты среди российских лыжниц.
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