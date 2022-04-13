«Чувствую себя рок-звездой». Фрида Карлссон записала песню для соревнований

Чемпионка мира в эстафете и бронзовый призёр Олимпиады в Пекине, шведская лыжница Фрида Карлссон не выступила из-за коронавируса на соревнованиях в Соллефтео (Швеция), однако всё же приняла в них участие. Спортсменка рассказала, что записала песню для турнира.

«Как думаете, я смогла бы сменить профессию? Один парень, сочиняющий музыку, загорелся идеей и сделал целую песню для соревнований.

Он позвонил и спросил, не смогу ли я прийти и записать куплет? И я ответила: «Да, конечно». Хотя я вообще не умею петь (смеётся). Мне нравятся подобные эксперименты. Итак, я отправилась на студию и приняла участие в записи. Когда я стояла в наушниках и пела, то чувствовала себя настоящей рок-звездой», – приводит слова Карлссон издание Expressen.