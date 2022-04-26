Эмиль Иверсен отказался отвечать на жёсткие слова Вероники Степановой в свой адрес

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен отказался комментировать СМИ критику со стороны олимпийской чемпионки в эстафете россиянки Вероники Степановой, сообщает TV2.

Ранее Иверсен высказался об отстранении россиян от международных соревнований. «Все мои мысли о том, что все должны внести свой вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть её составляющей. Спорт является маленькой частью, но важной», — сказал Эмиль. «Этого не будет, Эмиль. Только мы, русские, будем решать, как нам жить и кто будет нашим лидером. Последнее, что нас волнует, — чужое мнение по этому вопросу, в том числе ваше», — ответила норвежцу Степанова, добавив: «Твоя спортивная карьера прошла свой зенит, Эмиль. Ты скоро закончишь выступать, наверное».