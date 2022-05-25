В России разработан прибор, определяющий наличие запрещённого фтора в лыжной смазке

Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал об отечественной разработке по нахождению фтора, запрещённого с грядущего сезона, в лыжной смазке.

«Насколько я знаю, у FIS до сих пор нет прибора, который бы безошибочно показывал наличие фтора. Нас в прошедшие два сезона приглашали на тесты этого «чудо-приспособления». Лыжи готовились нами одинаково, а результаты тестов, проведённых с разницей в год, были кардинально разными и оба раза сильно ошибочными. А на основе отчётов FIS, которые я читал, особого оптимизма в этом плане у меня нет.

А вот в России уже разработан прибор, определяющий наличие даже малейших следов фтора с вероятностью 100 процентов. Я видел, как он работает. Допустим, я готовил лыжи продуктом с разрешённой цепочкой С6. Потом зашёл в комнату, где стоит такой прибор. И он показал наличие частичек фтора даже на мне, не говоря уж о лыжах. Российский подход с точки зрения химии кардинально отличается от того, что предлагают европейцы. И он действительно безошибочный. Прибор улавливает частички фтора даже в кабине, где лыжи готовились почти неделю назад», – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.