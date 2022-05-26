Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта. Из 23 кандидатов в Совет организации было лишь выбрано 18. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании организации.
Ранее на конгрессе переизбрали президента FIS. Им вновь стал шведский предприниматель-миллиардер Йохан Элиаш. Он был единственным кандидатом на эту должность.
54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. До Вяльбе Россию в FIS представлял предприниматель Андрей Бокарёв. В феврале 2020 года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России.
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