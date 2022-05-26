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Вяльбе набрала меньше голосов, чем делегаты из Ливана и Португалии

Вяльбе набрала меньше голосов, чем делегаты из Ливана и Португалии
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Стали известны полные результаты голосования за формирование совета Международной федерации лыжного спорта.

На 18 мест в совете FIS претендовали 23 кандидата. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе набрала всего 48 голосов из 117 возможных (наименьшее количество голосов) и не смогла войти в совет организации.

Представители Аргентины, Андорры, Болгарии и Новой Зеландии получили больше голосов и вошли в совет федерации. Также больше голосов, чем Вяльбе, получили представители Ливана и Португалии, но этого не хватило для того, чтобы войти в совет FIS.

В компании непрошедших делегатов оказались также представители сборной США и Украины.

Вяльбе цинично выбросили из Совета FIS. Зато судьбу лыж будут решать Болгария и Аргентина Вяльбе цинично выбросили из Совета FIS. Зато судьбу лыж будут решать Болгария и Аргентина

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