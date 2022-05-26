Вяльбе: было письмо от украинской федерации о том, что всё должно быть политизировано

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что всё должно быть политизировано. Звучал призыв отовсюду нас отключить. Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаёмся тем же членом FIS, но без права голоса в совете. Совет был достаточно сложный, а в целом всё нормально, я была готова к такому развороту событий», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

На 18 мест в совете FIS претендовали 23 кандидата. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе набрала всего 48 голосов из 117 возможных (наименьшее количество голосов) и не смогла войти в совет организации.

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